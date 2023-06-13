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Ракурс
Тараса Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак

Тараса Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак (ВИДЕО)

13 июн 2023, 11:35
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Екс-депутата Верховної Ради Тараса Чорновола облили невідомою рідиною з пляшки й зеленкою, а також кинули в сміттєвий бак.


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Причиною нібито стали образливі висловлювання екс-депутата щодо нареченої загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліни Михайлової.

Чорновіл наприкінці травня опублікував допис із фрагментом інтерв’ю Михайлової, де обурився запрошенням в ефіри «зелених і підолігархічних шмар». Згодом допис видалив і намагався виправдатися. Мовляв, конкретно Михайлову не ображав, а писав виключно про «тенденції».

Михайлова вже відреагувала на сьогоднішні події. Каже, вдячна, що серед українського народу «досі є багато небайдужих і принципових громадян».

Источник: Ракурс


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