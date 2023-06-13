Ракурсhttps://racurs.ua/
Тараса Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак
Тараса Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184041-tarasa-chornovila-oblili-zelenkoy-i-brosili-v-musornyy-bak-video.htmlРакурс
Екс-депутата Верховної Ради Тараса Чорновола облили невідомою рідиною з пляшки й зеленкою, а також кинули в сміттєвий бак.
.
Причиною нібито стали образливі висловлювання екс-депутата щодо нареченої загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліни Михайлової.
Чорновіл наприкінці травня опублікував допис із фрагментом інтерв’ю Михайлової, де обурився запрошенням в ефіри «зелених і підолігархічних шмар». Згодом допис видалив і намагався виправдатися. Мовляв, конкретно Михайлову не ображав, а писав виключно про «тенденції».
Михайлова вже відреагувала на сьогоднішні події. Каже, вдячна, що серед українського народу «досі є багато небайдужих і принципових громадян».
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...