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Ракурс
Тараса Чорновола облили зеленкою та кинули в сміттєвий бак

Тараса Чорновола облили зеленкою та кинули в сміттєвий бак (ВІДЕО)

13 чер 2023, 11:35
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Екс-депутата Верховної Ради Тараса Чорновола облили невідомою рідиною з пляшки й зеленкою, а також кинули в сміттєвий бак.


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Причиною нібито стали образливі висловлювання екс-депутата щодо нареченої загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Аліни Михайлової.

Чорновіл наприкінці травня опублікував допис із фрагментом інтерв’ю Михайлової, де обурився запрошенням в ефіри «зелених і підолігархічних шмар». Згодом допис видалив і намагався виправдатися. Мовляв, конкретно Михайлову не ображав, а писав виключно про «тенденції».

Михайлова вже відреагувала на сьогоднішні події. Каже, вдячна, що серед українського народу «досі є багато небайдужих і принципових громадян».

Джерело: Ракурс


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