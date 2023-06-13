В Кривом Роге резко возросло число погибших - людей достали из-под завалов продуктового склада

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Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинули дев’ятеро людей.

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Про це опівдні 13 червня розповів в ефірі телемарафону перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

За його словами, п‘ятьох людей дістали з-під завалів продуктового складу. І додав, що під завалами ще можуть бути люди.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня росія вкотре атакувала Україну ракетами та дронами. У Кривому Розі на Дніпропетровщині сталося влучання у п’ятиповерховий житловиий будинок.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул спочатку повідомив, що через атаку загинуло шестеро людей. Раніше Лисак повідомляв, що сили ППО збили над містом три крилаті ракети, але також сталися «прильоти».

Понівечена п’ятиповерхівка. За попередніми даними, загинули троє її мешканців. 25 людей поранено, з них 19 — у лікарні", — писав він у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок влучення загорілися квартири з першого по п’ятий поверх, вогонь охопив 700 квадратних метрів.

Удар по своєму рідному місту прокоментував президент Володимир Зеленський, опублікувавши відео п’ятиповерхового будинку, що горить. За його словами, росія продовжує «свою війну проти житлових будинків, звичайних міст та людей».

Зеленський пообіцяв, що «за кожну ракету вони відповідатимуть».

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що Кривим Рогом випустили шість ракет Х-101/555.

У ніч проти 13 червня окупаційні військ атакували ракетами повітряного базування Х-101, Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспію. А вже під ранок знову здійснили пуски ракет із трьох бомбардувальників. Силам ППО вдалося знешкодити 10 ракет з 14.