Рашисты нанесли очередной ракетный удар по Украине, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/n184069-tri-kalibra-i-devyat-shahedov-sbili-v-noch-na-14-iunya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 червня, завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі рашисти завдавали таких ударів:

з акваторії Чорного моря — чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна — влучила в цивільний об'єкт;

зі східного узбережжя Азовського моря — десятьма іранськими ударними дронами типу «Shahed» на південно-східному напрямку. Дев’ять БПЛА збито;

з Ростовської області рф — шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.

Під час цієї нічної атаки українські сили ППО знищили 12 повітряних цілей: