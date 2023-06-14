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Рашисти завдали чергового ракетного удару по Україні, фото: «Мілітарний»
Три «калібри» та дев’ять «шахедів» збили в ніч на 14 червня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n184069-try-kalibry-ta-dev-yat-shahediv-zbyly-v-nich-na-14-chervnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 червня, завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі рашисти завдавали таких ударів:
- з акваторії Чорного моря — чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна — влучила в цивільний об'єкт;
- зі східного узбережжя Азовського моря — десятьма іранськими ударними дронами типу «Shahed» на південно-східному напрямку. Дев’ять БПЛА збито;
- з Ростовської області рф — шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.
Під час цієї нічної атаки українські сили ППО знищили 12 повітряних цілей:
- три крилаті ракети «Калібр»;
- дев’ять іранських ударних дронів «Shahed».
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