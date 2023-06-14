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Ракурс
Рашисти завдали чергового ракетного удару по Україні, фото: «Мілітарний»

Три «калібри» та дев’ять «шахедів» збили в ніч на 14 червня (ІНФОГРАФІКА)

14 чер 2023, 10:35
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 червня, завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі рашисти завдавали таких ударів:

  • з акваторії Чорного моря — чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна — влучила в цивільний об'єкт;
  • зі східного узбережжя Азовського моря — десятьма іранськими ударними дронами типу «Shahed» на південно-східному напрямку. Дев’ять БПЛА збито;
  • з Ростовської області рф — шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.

Під час цієї нічної атаки українські сили ППО знищили 12 повітряних цілей:

  • три крилаті ракети «Калібр»;
  • дев’ять іранських ударних дронів «Shahed».

Джерело: Ракурс


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