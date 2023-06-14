Подтопление на Херсонщине. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n184078-shest-chelovek-pogibli-v-okkupirovannoy-goloy-pristani-iz-za-zatopleniya.html

Ракурс

Затоплення Херсонської області після підриву росіянами Каховської ГЕС призвело до загибелі мирних мешканців.

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Зокрема, шестеро осіб загинули в тимчасово окупованій Голопристанській громаді. Станом на ранок 14 червня у Голій Пристані в районі східної частини міста залишається значний рівень води. Це не дозволяє дістатися до домоволодінь. Про це повідомила Голопристанська міська військова адміністрація.

Підтвердилися факти ще двох загиблих від цієї катастрофи. За наявною та підтвердженою інформацією кількість загиблих від затоплення в нашій громаді складає шестеро осіб. Співчуття близьким та рідним, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень води в деяких частинах затопленого міста складає до 1 м. Однак у більшій частині Голої Пристані є сполучення та доступ до інших районів. У непідтоплених районах вже знову з’явилося світло. Люди почали повертатися додому для ліквідації наслідків підтоплення.

А Херсонська ОВА тим часом повідомила, що через збільшення рівня води в річці Інгулець затопило селище Калинівське. Під водою сьогодні залишаються близько 20 житлових будинків. Однак з 10 червня вода відступає, а за останню добу рівень знизився на 62 см й нині становить 4,03 м.

Нагадаємо, 11 червня українські волонтери повідомляли, що російські військові вирішили закрити на карантин місто Гола Пристань у Херсонській області, яке знаходиться під контролем окупантів та постраждало через затоплення після підриву Каховської ГЕС.