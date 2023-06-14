Депутат государственной думы рф адам делимханов. Фото:

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Депутат державної думи рф та соратник глави чечні рамзана кадирова адам делімханов потрапив під удар Збройних сил України.

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Кортеж високопоставленого чеченця потрапив під удар у місті Приморськ Запорізької області. Внаслідок обстрілу серед окупантів було багато вбитих та поранених. Про це 14 червня повідомив український політолог Кирило Сазонов, який зараз перебуває в лавах Сил оборони.

Розвідка шукала скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу «Ахмат»… Арта зреагувала миттєво. Поранених нема… усі тіла вивозили на гвинтокрилах. За півгодини прилетіли 12 бортів, — написав він у Facebook.

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров теж повідомив, що сьогодні на Запорізькому напрямку сталися «рясні події». Він написав у Telegram, що досі не можуть знайти близького друга кадирова адама делімханова.

Мелітопольський мер додав, що необхідно дочекатися підтвердження цієї інформації від Генштабу Збройних сил України.

Тим часом у державній думі рф заявили, що адам делімханов не загинув, але був поранений. А лідер чечні рамзан кадиров заявив, що ніяк не може знайти делімханова, оскільки він не виходить на зв’язок. Він навіть звернувся до української розвідки з проханням за винагороду надати точну інформацію про місце удару, від якого міг постраждати його соратник.

«Кадирівці» вже заявили, що начебто відводять свої підрозділи з району Мар’їнки Донецької області, щоб вирушити на пошуки делімханова.

адам султанович живий-здоровий і навіть не поранений. Я це знав з самого початку фейкового вкидання, — згодом написав кадиров у Telegram та додав, що нібито збрехав навмисно.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що в Запорізькій області внаслідок ракетної атаки ЗСУ було ліквідовано начальника штабу 35-ї загальновійськової армії росії генерал-майор сергія горячева.