В Україні ліквідували російського генерала, начальника штабу армії

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки ЗСУ ліквідовано начальника штабу 35-ї загальновійськової армії росії генерал-майор Сергій Горячев. Про це повідомили український журналіст Андрій Цаплієнко та російський «військор» Юрій Котенок.

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Генерал-майор Горячев колишній десантник. До цього призначення командував 201-ою військовою базою росії в Таджикистані. Інформація потребує перевірки, — написав Цаплієнко.

За словами російського «військора», Горячев «очолював російський контингент у Придністров’ї, командував 201 військовою базою в Таджикистані, а також навчальним центром у Хабаровську. На війні з Україною він з командира 5-ї окремої танкової бригади «виріс» до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії (з отриманням звання генерал-майора), був призначений начальником штабу армії.

Котенок нарікає, що йому не вдалося знайти для публікації фотографії Горячева в генеральській формі.

Російська сторона офіційно не підтверджувала ліквідацію свого військовоначальника.