Оккупирована Запорожская АЭС. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n184086-rf-zakryla-dostup-ukraine-k-informacii-ob-urovne-radiacii-na-zaes.html

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Україна втратила прямий доступ до інформації про рівень радіації на Запорізькій АЕС.

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Два тижні тому москва наказала припинити автоматичну передачу Україні даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької «атомки». Такі дії окупантів є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки. Про це в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков 14 червня заявив під час брифінгу.

Зазначається, що тепер експерти МАГАТЕ, які знаходяться на території ЗАЕС, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири Міжнародного агентства з атомної енергії. Далі цю інформацію завантажують у спеціальну систему. До неї вже мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема й Україна.

За словами Корікова, загарбники своїми діями продовжують руйнувати принципи безпеки на «атомці». Ситуація на ЗАЕС може змінитися лише у разі звільнення станції від російських окупантів.

Нагадаємо, 14 червня в Державній інспекції з ядерного регулювання заявляли, що окупанти не дозволяють українському персоналу ЗАЕС здійснити переведення у стан «холодний зупин» енергоблока № 5. Це останній блоку, який ще перебуває у режимі «гарячого зупину».