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Оккупанты в Мариуполе начали искать партизан среди детей. Фото:

Оккупанты в Мариуполе начали искать партизан среди детей (ФОТО)

14 июн 2023, 21:21
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Дітей у Маріуполі російські загарбники почали перевіряти на причетність до партизанського руху.


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Ситуація в окупованому місті стає з кожним днем все більш напруженою. Загарбники з росії бояться контрнаступу Збройних сил України й тому посилюють контроль за цивільним населенням. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 14 червня повідомив у Telegram.

За його словами, дійшло до того, що партизанів ворог шукає навіть серед місцевих дітей.

Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера? — написав Андрющенко.

Окупанти в Маріуполі почали шукати партизан серед дітей. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, 11 червня в тимчасово окупованому селищі Якимівка Запорізької області партизани підірвали залізничний міст, який російські військові використовували для постачання озброєння.

Источник: Ракурс


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