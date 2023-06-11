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Ракурс
На Запоріжжі підірвали міст, яким росіяни підвозили зброю з Криму

На Запоріжжі підірвали міст, яким росіяни підвозили зброю з Криму (ВІДЕО)

11 чер 2023, 20:23
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У тимчасово окупованому селищі Якимівка Запорізької області партизани підірвали залізничний міст.


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Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці. Міст росіяни використовували для постачання озброєння.

«Ракурс» писав, що у листопаді 2022 року в Якимівці підірвали місцевого колаборанта Максима Зубарєва. Росіяни призначили його головою селища.

Джерело: Ракурс


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