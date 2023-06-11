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На Запорожье взорвали мост, которым россияне подвозили оружие из Крыма
На Запорожье взорвали мост, которым россияне подвозили оружие из Крыма (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183994-na-zaporoje-vzorvali-most-kotorym-rossiyane-podvozili-orujie-iz-kryma-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому селищі Якимівка Запорізької області партизани підірвали залізничний міст.
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Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці. Міст росіяни використовували для постачання озброєння.
«Ракурс» писав, що у листопаді 2022 року в Якимівці підірвали місцевого колаборанта Максима Зубарєва. Росіяни призначили його головою селища.
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