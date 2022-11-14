В оккупированном поселке на Запорожье взорвали местного гауляйтера-коллаборанта

https://racurs.ua/n176811-v-okkupirovannom-poselke-na-zaporoje-vzorvali-mestnogo-gaulyaytera-kollaboranta.html

Ракурс

В окупованому селищі Якимівка (Запорізька область) підірвали місцевого колаборанта Максима Зубарєва. Росіяни призначили його головою селища.

Його смерть підтвердили й інші колаборанти. Також відповідне повідомлення про «теракт» з’явилося на сторінці Зубарєва у Facebook.

Українські користувачі «сердечками» прокомонентували добру новину про ліквідацію колаборанта.

Гауляйтер селища на півдні Запоріжжя, яке раніше було райцентром України, ліквідований у результаті вибуху невідомого пристрою, закладеного у його автомобіль. У Якимівці до 24 лютого проживало приблизно 10 тис. осіб.

Зубарєв 7 жовтня встиг записати подячне відео бункерному фюреру путіну, у якому привітав свого кумира з 70-річчям.

Раніше цей гауляйтер розвернув бурхливу діяльність в Якимівці, яку російські зайди перейменували на Акимівку. Про Зубарєва писали, коли в тимчасово окуповані населені пункти Запорізької області завезли російські підручники для школярів.

РосЗМІ публікували фото, де колаборантка-вчителька Юлія Авіром, яка однією з перших почала співпрацювати з окупантами, разом з головою окупаційної адміністрації Зубарєвим розбирають підручники в Якимівці.