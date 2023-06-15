Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184097-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 15 червня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі шість кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 16 ракет.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів.
В Азовському морі — один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 19 суден, з них дев’ять рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 17 суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.