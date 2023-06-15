Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n184097-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

росія станом на 9.00 сьогоднішнього дня, 15 червня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі шість кораблів, серед них два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 16 ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів.

В Азовському морі — один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 19 суден, з них дев’ять рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 17 суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.