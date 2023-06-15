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Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак

Российские ракеты ударили по двум промышленным предприятиям Кривого Рога (ФОТО)

15 июн 2023, 08:45
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 червня, знову атакували Кривий Ріг ракетами.


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Сталися влучання по двох промислових підприємствах. Про це у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В результаті російської ракетної атаки:

  • отримав поранення 38-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості;
  • на підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус;
  • одну ракету збили сили ППО, уламки пошкодили авто.

Також вночі воїни ПвК «Схід» знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу «Shahed-131/136», — додав Лисак.

Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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