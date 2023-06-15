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Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак
Российские ракеты ударили по двум промышленным предприятиям Кривого Рога (ФОТО)https://racurs.ua/n184094-rossiyskie-rakety-udarili-po-dvum-promyshlennym-predpriyatiyam-krivogo-roga-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 червня, знову атакували Кривий Ріг ракетами.
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Сталися влучання по двох промислових підприємствах. Про це у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
В результаті російської ракетної атаки:
- отримав поранення 38-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості;
- на підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус;
- одну ракету збили сили ППО, уламки пошкодили авто.
Також вночі воїни ПвК «Схід» знищили в небі над регіоном всі 5 ударних дронів типу «Shahed-131/136», — додав Лисак.
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