Российские захватчики в ночь на 15 июня совершили воздушную атаку на Украину, инфографика: Воздушные силы ВСУ

https://racurs.ua/n184093-22-vozdushnye-celi-unichtojili-vsu-pri-otrajenii-nochnoy-ataki-rashistov-infografika.html

Ракурс

Росіяни сьогодні, 15 червня, вночі, завдали чергового ракетного удару по Україні.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

У період з 00.20 по 04.30 рашисти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131»: