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Російські загарбники в ніч на 15 червня здійснили повітряну атаку на Україну, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

22 повітряні цілі знищили ЗСУ при відбитті нічної атаки рашистів (ІНФОГРАФІКА)

15 чер 2023, 08:21
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Росіяни сьогодні, 15 червня, вночі, завдали чергового ракетного удару по Україні.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

У період з 00.20 по 04.30 рашисти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131»:

  • чотири літаки стратегічної авіації Ту-95мс здійснили чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта — влучили в промислові об'єкти в Дніпропетровській області;
  • з північного та південного напрямків ворог запускав іранські «шахеди», усі 20 ударних дронів було знищено у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід»;
  • також знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Російські загарбники в ніч на 15 червня здійснили повітряну атаку на Україну, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Джерело: Ракурс


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