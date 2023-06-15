Російські загарбники в ніч на 15 червня здійснили повітряну атаку на Україну, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184093-22-povitryani-cili-znyschyly-zsu-pry-vidbytti-nichnoyi-ataky-rashystiv-infografika.html

Ракурс

Росіяни сьогодні, 15 червня, вночі, завдали чергового ракетного удару по Україні.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

У період з 00.20 по 04.30 рашисти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131»: