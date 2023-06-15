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Російські загарбники в ніч на 15 червня здійснили повітряну атаку на Україну, інфографіка: Повітряні сили ЗСУ
22 повітряні цілі знищили ЗСУ при відбитті нічної атаки рашистів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n184093-22-povitryani-cili-znyschyly-zsu-pry-vidbytti-nichnoyi-ataky-rashystiv-infografika.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 15 червня, вночі, завдали чергового ракетного удару по Україні.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
У період з 00.20 по 04.30 рашисти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131»:
- чотири літаки стратегічної авіації Ту-95мс здійснили чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта — влучили в промислові об'єкти в Дніпропетровській області;
- з північного та південного напрямків ворог запускав іранські «шахеди», усі 20 ударних дронів було знищено у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід»;
- також знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.