россия готовит очередные фейки против Украины

https://racurs.ua/n184099-fsb-gotovit-feyki-o-rossiyskom-grajdanstve-ukrainskih-chinovnikov-sbu.html

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Російські спецслужби готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України.

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Про це попереджає прес-центр СБУ з посиланням на дані, виявлені в ході контррозвідувальної діяльності.

За оперативними даними, співробітники 5 служби фсб рф планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що забезпечити «правдоподібність» та доказову базу цих фейків росіяни планують в такий спосіб:

внести до державних реєстрів рф записи, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

підробити документи українських державних діячів та представників Сил оборони.

За оперативними даними СБУ, старт реалізації цієї ворожої ІПСО (інформаційно-психологічної операції) в українському інформаційному полі запланований на найближчий час".