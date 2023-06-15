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росія готує чергові фейки проти України
фсб готує фейки про російське громадянство українських посадовців — СБУhttps://racurs.ua/ua/n184099-fsb-gotuie-feyky-pro-rosiyske-gromadyanstvo-ukrayinskyh-posadovciv-sbu.htmlРакурс
Російські спецслужби готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України.
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Про це попереджає прес-центр СБУ з посиланням на дані, виявлені в ході контррозвідувальної діяльності.
За оперативними даними, співробітники 5 служби фсб рф планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що забезпечити «правдоподібність» та доказову базу цих фейків росіяни планують в такий спосіб:
- внести до державних реєстрів рф записи, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;
- підробити документи українських державних діячів та представників Сил оборони.
За оперативними даними СБУ, старт реалізації цієї ворожої ІПСО (інформаційно-психологічної операції) в українському інформаційному полі запланований на найближчий час".
Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні, — наголошують у СБУ.