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Ракурс
росія готує чергові фейки проти України

фсб готує фейки про російське громадянство українських посадовців — СБУ

15 чер 2023, 11:46
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Російські спецслужби готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України.


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Про це попереджає прес-центр СБУ з посиланням на дані, виявлені в ході контррозвідувальної діяльності.

За оперативними даними, співробітники 5 служби фсб рф планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що забезпечити «правдоподібність» та доказову базу цих фейків росіяни планують в такий спосіб:

  • внести до державних реєстрів рф записи, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;
  • підробити документи українських державних діячів та представників Сил оборони.

За оперативними даними СБУ, старт реалізації цієї ворожої ІПСО (інформаційно-психологічної операції) в українському інформаційному полі запланований на найближчий час".

Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні, — наголошують у СБУ.

Джерело: Ракурс


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