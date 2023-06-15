Universal ограничил сотрудничество с Rammmstein после обвинений солиста группы в изнасиловании

https://racurs.ua/n184123-universal-ogranichil-sotrudnichestvo-s-rammmstein-posle-obvineniy-solista-gruppy-v-iznasilovanii.html

Ракурс

Звукозаписна компанія Universal на невизначений термін обмежила співпрацю з німецьким гуртом Rammstein після звинувачень її фронтмена Тіля Ліндеманна у зґвалтуванні.

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Про це пише Süddeutsche Zeitung.

Зокрема, Universal заморозив маркетингові та рекламні кампанії альбомів Rammstein доти, доки не отримає необхідних роз’яснень. У компанії наголосили, що «шоковані» звинуваченнями проти Ліндеманна.

Зі звинуваченнями проти нього виступили понад десяток жінок. Потерпілі стверджують, що їх запрошували на вечірки після концертів, організовані спеціально для вокаліста, деякі також повідомили про можливі дії сексуального характеру, на які вони не давали згоди, пише Deutsche Welle.

Раніше видання Bild повідомляло, що прокуратура Берліна розпочала розслідування за ст. 177 КК ФРН (насильницькі дії сексуального характеру, примус до сексу, зґвалтування).