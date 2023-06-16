Испания анонсировала передачу Украине танков Leopard 2. Фото:

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Нову військову допомогу Україні надасть Іспанія.

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про плани відправити в Україну 20 гусеничних БТР, чотирьох основних бойових танки Leopard 2, а також польовий госпіталь. Про це йдеться на сайті іспанського оборонного відомства за підсумками 13-го засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн».

Зазначається, що бронетранспортери прибудуть до Польщі 19 червня. Ці бронемашини поповнять групу з 40 БТР, які Мадрид відправив Києву раніше. Також ЗСУ отримають чотири «Леопарди», які були відремонтовані.

Крім того, Україна отримає від іспанського уряду госпіталь Role 2 plus, який включає невідкладну хірургію та основні стабілізаційні, лабораторні та фармацевтичні послуги. Військовий шпиталь складається з 12 контейнерів. Перед його відправленням іспанська сторона планує навчити українських військовослужбовців, які опікуватимуться цим госпіталем.

Раніше повідомлялося, що у квітні іспанська влада відправила в Україну шість із 10 обіцяних танків Leopard 2А4. Ще чотири бронемашини повинні були відправити в Україну після ремонту, який Мадрид обіцяв здійснити «якомога швидше».