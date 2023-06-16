ВСУ нанесли мощные потери оккупантам за сутки. Фото:

https://racurs.ua/n184129-vsu-nanesli-moschnye-poteri-okkupantam-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною перевалили за 218 тис. убитих.

.

Лише за минулу добу, 15 травня, внаслідок бойових дій були ліквідовані 590 загарбників. Також українські військові спопелили 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 13 одиниць автомобільної техніки та 24 БПЛА різних типів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 по 16 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 218 тис. 500 (+590) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 965 (+10) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 683 (+16) од,

артилерійських систем — 3 тис. 812 (+19) од,

РСЗВ — 606 (+2) од,

засоби ППО — 364 (+0) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 301 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 357 (+24),

крилаті ракети — 1 тис. 199 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 519 (+13) од,

спеціальна техніка — 519 (+0).

Нагадаємо, супутник зафіксував на фото наслідки ударів по пансіонату «Експрес» та готелю Chalet Termal в окупованому російською федерацією селі Щасливцеве Херсонської області, неподалік Генічеська. Ці будівлі окупанти використовували в якості баз.