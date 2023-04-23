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Іспанія вже відправила Україні танки Leopard 2. Фото: AP

Танки Leopard 2 з Іспанії вже прямують до України — міністр

23 кві 2023, 12:51
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Танки Leopard 2 з Іспанії вже прямують до України.


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Ці бойові машини «разом із 20 важкими транспортними засобами» залишили іспанське портове місто Сантандер. Шлях морем займе від п’яти до шести днів. «Леопарди» транзитом через одну країну опиняться в Україні менш ніж за тиждень. Про це 23 квітня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє CNN.

Зазначається, що іспанська влада відправила в Україну шість із 10 обіцяних танків. Ще чотири бронемашини будуть відправлені в Україну після ремонту, який Мадрид обіцяє здійснити «якомога швидше».

Загалом 40 членів екіпажів танків і 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.

Іспанія вже відправила Україні танки Leopard 2. Інфографіка: Новое время

Раніше повідомлялося, що 14 квітня до Польщі доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні. Канадський міністр національної оборони Аніта Ананд пообіцяла, що Оттава продовжить підтримувати Київ у війні з російською федерацією.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди спільно передадуть Україні 14 танків Leopard 2. Однак у міністерствах оборони цих країн заявили, що це станеться не раніше 2024 року.

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


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