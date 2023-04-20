Данія та Нідерланди передадуть Україні Leopard 2 - танки приїдуть на початку 2024 року

https://racurs.ua/ua/n182189-daniya-ta-niderlandy-peredadut-ukrayini-leopard-2-tanky-pryyidut-na-pochatku-2024-roku.html

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Данія та Нідерланди спільно передадуть Україні 14 танків Leopard 2. Але не раніше наступного року.

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Про це 20 квітня повідомили міністр закордонних справ Данії Данії Ларс Лекке Расмуссен та в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен, повідомляє данське радіо DRDK.

Це велика пожертва з датської сторони в рамках спільного проекту з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це є доповненням до 100 танків Leopard 1, відправлення яких уряд уже схвалив", — заявив Расмуссен.

Поульсен додав, що ці 14 Leopard 2 будуть доставлені до України на початку 2024 року. Він сподівається, що до кінця поточного року принаймні 80 танків Leopard 1 приїдуть до України.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Нідерланди розглядають можливість викупу для України 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2, які вони орендують у Німеччини. Про це заявляв прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

Проте вже наступного місяця міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що танки «не входять до плану поставок», оскільки німецький уряд вирішив не передавати їх Україні.

Наразі Нідерланди залишаються єдиною країною у так званій «танковій коаліції», яка не передає свої танки ЗСУ. Натомість країна зобов’язалась передати запчастини та боєприпаси до цих машин.