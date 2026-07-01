Данія заявила про виділення 30-го пакету військової допомоги Україні. Фото:

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Данія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги.

Данське Міноборони заявило про передачу 30-го пакету військової допомоги Україні, обсягом приблизно 590 млн євро. З цієї суми 174 млн євро направлять на «датську модель», яка дозволяє фінансувати витрати України на закупівлі через власну оборонну промисловість. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства.

Наголошується, що так звана датська модель дозволила зміцнити здатність України закуповувати велику кількість безпілотників, артилерійських систем та боєприпасів з короткими термінами поставки.

Крім того, в Копенгагені заявили, що додаткові кошти виділили на боєприпаси далекобійної артилерії, які користуються великим попитом. Також данський уряд профінансує навчальні програми для Збройних сил України.

В Міноборони Данії додали, що країна залишається одним із найбільш активних союзників України з 2022 року. З початку повномасштабної війни Україні передали 10,2 млрд євро.

Нагадаємо, Європейський Союз виділив 3,9 млрд євро позики для України. В Кабміні наголосили, що європейська позика піде на пріоритетні оборонні потреби, зокрема на виробництво українських безпілотників, розвиток спроможностей оборонно-промислового комплексу та забезпечення термінових поставок для фронту.