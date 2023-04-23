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Испания уже отправила Украине танки Leopard 2. Фото: AP
Танки Leopard 2 из Испании уже направляются в Украину — министрhttps://racurs.ua/n182292-tanki-leopard-2-iz-ispanii-uje-napravlyautsya-v-ukrainu-ministr.htmlРакурс
Танки Leopard 2 з Іспанії вже прямують до України.
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Ці бойові машини «разом із 20 важкими транспортними засобами» залишили іспанське портове місто Сантандер. Шлях морем займе від п’яти до шести днів. «Леопарди» транзитом через одну країну опиняться в Україні менш ніж за тиждень. Про це 23 квітня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє CNN.
Зазначається, що іспанська влада відправила в Україну шість із 10 обіцяних танків. Ще чотири бронемашини будуть відправлені в Україну після ремонту, який Мадрид обіцяє здійснити «якомога швидше».
Загалом 40 членів екіпажів танків і 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.
Раніше повідомлялося, що 14 квітня до Польщі доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні. Канадський міністр національної оборони Аніта Ананд пообіцяла, що Оттава продовжить підтримувати Київ у війні з російською федерацією.
Нагадаємо, Данія та Нідерланди спільно передадуть Україні 14 танків Leopard 2. Однак у міністерствах оборони цих країн заявили, що це станеться не раніше 2024 року.
Джерело: CNN
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