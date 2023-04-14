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Ракурс
До Польщі прибули всі вісім танків Leopard 2, які Канада пообіцяла Україні

До Польщі прибули всі вісім танків Leopard 2, які Канада пообіцяла Україні

14 кві 2023, 21:10
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У Польщу доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні. Канада обіцяє й надалі забезпечувати українців необхідними інструментами для перемоги.


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Про це повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

Вона пообіцяла, що Канада продовжить підтримувати Україну у війні з російською федерацією.

Всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжимо стояти з Україною і забезпечимо українців інструментами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні, — написала Ананд.

На початку лютого перший канадський Leopard 2A4 для України прибув у Польщу. Його відправили військово-транспортним літаком C-17 з Галіфакса.

Також нещодавно Канада відправила Україні броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 3, яка має підтримувати ці танки.

Українських танкістів Leopard 2 тренують в Польщі у рамках тренувальної місії UNIFIER, яку започаткувала Канада.

Військові навчають українських захисників бронетанковому мистецтву використання танків, щоб переконатися, що танкісти добре підготовлені до захисту країни з більшою мобільністю та вогневою міццю.

Тренувальна місія UNIFIER Збройних сил Канади розпочалась у 2015 році у відповідь на прохання уряду України про підтримку Силових структур України. Тоді тренувальна місія допомагала формувати та збільшувати можливості та спроможності силових структур.

У 2022 році Канада виділила Україні понад 5 мільярдів доларів прямої фінансової, військової, гуманітарної та імміграційної допомоги. Інструктори з Канади присутні в Польщі на навчаннях українських військовослужбовців. Крім того, країна має намір навчати українців тактичної медицини.

У січні вони приєдналися до танкової коаліції та пообіцяли українській армії чотири танки Leopard. Пізніше стало відомо, що вони передадуть у два рази більше.

Також Канада пообіцяла передати Україні 200 бронеавтомобілів Senator та броньовано ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer.

Джерело: Ракурс


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