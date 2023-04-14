Артилеристи ЗСУ завершили навчання на CAESAR у Данії, ці САУ їдуть знищувати росіян

https://racurs.ua/ua/n182010-artylerysty-zsu-zavershyly-navchannya-na-caesar-u-daniyi-ci-sau-yidut-znyschuvaty-rosiyan.html

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Українські воїни завершили навчання на САУ CAESAR у Данії.

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Міністерство оборони Данії повідомило, що навчання завершено, озброєння планують відправити до України найближчими тижнями.

Нагадаю, ми чекаємо від наших данських друзів усі 19 артилерійських установок CAESAR французького виробництва, які знаходяться на озброєнні данської армії.

Військові тренувалися на полігонах поблизу міста Оксбьол. Перед поверненням до України їх відвідав в.о. міністра оборони Троельс Поульсен.

Данія активно підтримувала Україну протягом всієї війни. Станом на сьогодні ми надали військову допомогу приблизно на 6,2 млрд данських крон (приблизно 915 млн дол.), і ми прагнемо підтримувати такий самий високий рівень підтримки України, — сказав міністр.

На початку цього року уряд Данії вирішив передати Україні усі свої 19 САУ Caesar французького виробництва. Це досить нова система і вона лише впроваджувалась в систему оборони Данії. Тому виникли деякі технічні складнощі з передачею, які в колаборації з Україною вдалось вирішити. Планується, що «Цезарі» буде доставлено до України найближчими тижнями.

На озброєнні ЗСУ вже стоять 24 гаубиці Caesar, які передала Франція.