Британская разведка рассказала подробности ликвидации генерала рф сергея горячева. Фото:

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Генерал-майор збройних сил росії сергій горячев, найімовірніше, був ліквідований внаслідок удару по командному пункту 12 червня 2023 року або близько того на півдні України.

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Цей окупант займав посаду начальника штабу 35-ї загальновійськової армії рф. Також, не виключено, горячев виконував обов’язки командувача 35-ї армії на момент своєї смерті. Так, ймовірно, і було, бо після його ліквідації посаду командувача обійняв генерал-лейтенант олександр санчик. Про це 16 червня повідомила британська розвідка.

Зазначається, що горячев став першим російським генералом, знищеним в Україні з початку 2023 року. Цей топ-офіцер продовжує військовий послужний список, який був одночасно важким та суперечливим для 35-ї армії.

Британці нагадали, що в березні минулого року частини цієї ворожої армії були присутні під час розправи над цивільними у Бучі, а в червні 2022 року підрозділи 35-ї армії були значною мірою знищені під Ізюмом.

Нагадаємо, українські журналісти 13 червня повідомили, що в Запорізькій області внаслідок ракетної атаки ЗСУ було ліквідовано начальника штабу 35-ї загальновійськової армії росії генерал-майор сергія горячева.