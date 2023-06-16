Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Британская разведка рассказала подробности ликвидации генерала рф сергея горячева. Фото:

Британская разведка рассказала подробности ликвидации генерала рф в Украине

16 июн 2023, 12:48
999

Генерал-майор збройних сил росії сергій горячев, найімовірніше, був ліквідований внаслідок удару по командному пункту 12 червня 2023 року або близько того на півдні України.


.

Цей окупант займав посаду начальника штабу 35-ї загальновійськової армії рф. Також, не виключено, горячев виконував обов’язки командувача 35-ї армії на момент своєї смерті. Так, ймовірно, і було, бо після його ліквідації посаду командувача обійняв генерал-лейтенант олександр санчик. Про це 16 червня повідомила британська розвідка.

Зазначається, що горячев став першим російським генералом, знищеним в Україні з початку 2023 року. Цей топ-офіцер продовжує військовий послужний список, який був одночасно важким та суперечливим для 35-ї армії.

Британці нагадали, що в березні минулого року частини цієї ворожої армії були присутні під час розправи над цивільними у Бучі, а в червні 2022 року підрозділи 35-ї армії були значною мірою знищені під Ізюмом.

Нагадаємо, українські журналісти 13 червня повідомили, що в Запорізькій області внаслідок ракетної атаки ЗСУ було ліквідовано начальника штабу 35-ї загальновійськової армії росії генерал-майор сергія горячева.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров