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Ракурс
Враг обстрелял жилые массивы Херсона. Фото: Офис генпрокурора

Враг обстрелял жилые массивы Херсона, ранены по меньшей мере шесть человек

16 июн 2023, 15:20
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Російські окупанти обстріляли житлові масиви Херсона.


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Ворожі війська масивно обстріляли обласний центр близько 13.00 у п’ятницю, 16 червня. Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Дані уточнюються. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Внаслідок ударів загарбників пошкоджено багатоповерхівку, адміністративну будівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворог обстріляв житлові масиви Херсона. Фото: Офіс генпрокурора

Ворог обстріляв житлові масиви Херсона. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 14 червня російські окупанти обстріляли Херсон із мінометів. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.

Источник: Ракурс


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