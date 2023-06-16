Ворог обстріляв житлові масиви Херсона. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n184139-vorog-obstrilyav-jytlovi-masyvy-hersona-poraneni-schonaymenshe-shestero-osib.html

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Російські окупанти обстріляли житлові масиви Херсона.

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Ворожі війська масивно обстріляли обласний центр близько 13.00 у п’ятницю, 16 червня. Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Дані уточнюються. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Внаслідок ударів загарбників пошкоджено багатоповерхівку, адміністративну будівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 14 червня російські окупанти обстріляли Херсон із мінометів. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.