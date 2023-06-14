Війська росії знову обстріляли Херсон. Фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n184092-okupanty-obstrilyaly-herson-pid-chas-evakuaciyi-poraneno-volonteriv.html

Ракурс

Армія країни-агресора російської федерації знову обстріляла Херсон.

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У середу, 14 червня, близько 18.50 окупанти здійснили обстріл обласного центру з мінометів. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного російською армією.

Нагадаємо, після руйнування дамби Каховської ГЕС людей евакуюють з десятків затоплених населених пунктів. При цьому рф продовжує обстріли Херсонщини. Зокрема, 11 червня окупанти атакували човен із мирними жителями, які евакуювалися через Дніпро з Лівобережжя. Внаслідок цього троє осіб загинули, ще 10 осіб дістали поранення — восьмеро цивільних та двоє правоохоронців.