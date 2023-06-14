Втрати росії при контрнаступі ЗСУ щонайменше в п’ять разів більші за втрати України. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184091-u-rf-schonaymenshe-v-p-yat-raziv-bilshi-vtraty-pry-kontrnastupi-malyar.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації при контрнаступі ЗСУ у п’ять разів більші ніж в України.

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Зараз жодна зі сторін не оприлюднює свої втрати, щоб противник не міг орієнтуватися та підлаштовувати свої плани. Однак втрати України неспівмірно менші у порівнянні з російськими. Втрати за минулий тиждень протягом проведення наступальних дій у зонах об'єднаних стратегічних угруповань військ «Хортиця» та «Таврія» заступник міністра оборони Ганна Маляр 14 червня назвала в ефірі телемарафону.

Зокрема, на ділянці «Хортиця» ворог втратив майже в дев’ять разів більше бійців загиблими, ніж Сили оборони. А на ділянці «Таврія» рф вп’ятеро більше втратила військових, ніж Україна.

Щодо «Хортиці» — у ворога загиблих у 8,73 раза більше… Якщо говорити про «Таврію» — там загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас, — зазначила вона.

«Хортицею» військові називають Бахмутський напрямок, а «Таврією» — Запорізький та Бердянський напрямки.

Нагадаємо, українські військові за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 217 тис. 330 окупантів. За минулу добу, 13 червня, цей показник зріс на 680 осіб. Також ЗСУ спопелили 3 тис. 943 танки, 314 літаків, 300 гелікоптерів, 18 кораблів та 7 тис. 653 бойові броньовані машини.