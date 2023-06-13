Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n184062-tryvaut-vajki-boyi-nastupalnogo-harakteru-maiemo-pevni-uspihy-zalujnyy.html

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Важкі бої оборонного та наступального характеру тривають на сході та півдні України.

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Сили оборони мають певні успіхи, реалізують намічені плани та рухаються вперед. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний телефоном розповів про обстановку на фронті голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі, 13 червня повідомляється на Telegram-каналі Залужного.

Український генерал відзначив, що з Міллі обговорили пріоритети для ЗСУ напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн». Залужний наголосив, що важливо посилити протиповітряну оборону України, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби українського війська.

Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України, — наголосив Залужний.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявляли, що українські Сили оборони в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах за минулий тиждень просунулися на 6,5 км. Під контроль ЗСУ перейшла площу в 90 кв. км.