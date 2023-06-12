ЗСУ звільнили низку населених пунктів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n184028-zsu-zvilnyly-sim-naselenyh-punktiv-za-tyjden-malyar.html

Ракурс

ЗСУ в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах за минулий тиждень просунулися на 6,5 км.

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Взято під контроль площу у 90 кв. км. Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Звільнено сім населених пунктів: