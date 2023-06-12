Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ звільнили низку населених пунктів, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ звільнили сім населених пунктів за тиждень — Маляр

12 чер 2023, 22:03
999

ЗСУ в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах за минулий тиждень просунулися на 6,5 км.


.

Взято під контроль площу у 90 кв. км. Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Звільнено сім населених пунктів:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівку;
  • Нескучне;
  • Сторожеве;
  • Макарівку;
  • Благодатне.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів