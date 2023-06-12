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ЗСУ в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах за минулий тиждень просунулися на 6,5 км.
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Взято під контроль площу у 90 кв. км. Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Звільнено сім населених пунктів:
- Лобкове;
- Левадне;
- Новодарівку;
- Нескучне;
- Сторожеве;
- Макарівку;
- Благодатне.
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