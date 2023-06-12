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ВСУ освободили ряд населенных пунктов, фото: Генштаб ВСУ

ВСУ освободили семь населенных пунктов за неделю — Маляр

12 июн 2023, 22:03
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ЗСУ в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах за минулий тиждень просунулися на 6,5 км.


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Взято під контроль площу у 90 кв. км. Про це сьогодні, 12 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Звільнено сім населених пунктів:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівку;
  • Нескучне;
  • Сторожеве;
  • Макарівку;
  • Благодатне.

Источник: Ракурс


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