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Росіяни все частіше дезертують на тлі успішних дій Сил оборони України.
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Про це сьогодні, 12 червня, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, за інформацією Генштабу:
- на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах «шторм-z» російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції;
- через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом, дезертували близько 25 російських загарбників у Маріуполі та Новоазовську.
У Telegram-каналі партизанського руху «Атеш» сьогодні з’явилося повідомлення про бунт російських зеків на Лиманському напрямку.
Російські зеки, які пройшли навчання в тренувальних таборах, викрали вантажівку з озброєнням і зникли в невідомому напрямку. Під час втечі вони вбили трьох військових інструкторів, з метою заволодіння зброєю. Пошук колишніх ув’язнених продовжується, — зазначають в «Атеш» з посиланням на отриману від агента інформацію.
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