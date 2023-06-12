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Среди россиян участились случаи дезертирства, фото: РИА «Мелитополь»

Россияне все чаще покидают боевые позиции — Генштаб

12 июн 2023, 20:28
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Росіяни все частіше дезертують на тлі успішних дій Сил оборони України.


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Про це сьогодні, 12 червня, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, за інформацією Генштабу:

  • на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах «шторм-z» російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції;
  • через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом, дезертували близько 25 російських загарбників у Маріуполі та Новоазовську.

У Telegram-каналі партизанського руху «Атеш» сьогодні з’явилося повідомлення про бунт російських зеків на Лиманському напрямку.

Російські зеки, які пройшли навчання в тренувальних таборах, викрали вантажівку з озброєнням і зникли в невідомому напрямку. Під час втечі вони вбили трьох військових інструкторів, з метою заволодіння зброєю. Пошук колишніх ув’язнених продовжується, — зазначають в «Атеш» з посиланням на отриману від агента інформацію.

Источник: Ракурс


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