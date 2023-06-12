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Украинские военные взяли в плен руководителя российского заградительного отряда, скриншот видео
Руководителя заградотряда взяли в плен украинские военные (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184023-rukovoditelya-zagradotryada-vzyali-v-plen-ukrainskie-voennye-video.htmlРакурс
Українські військові взяли у полон кулеметника окремої роти комендатури фсб рф, який керував загороджувальним загоном рашистів.
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Згодом його допитали контррозвідники СБУ. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-центр СБУ.
Про свої військові обов’язки фсбшник розповідає коротко: «Стояли на второй линии и не давали отступать „штурму Z“. Приказ был при их отступлении бить на поражение», — зазначають у СБУ.
Одночасно з ним на допиті опинився ще один полонений російський військовий — той самий «штурмовик Z», який боявся, що його вб’ють свої, на другій лінії. Тому він здався в полон українським захисникам.
После прибытия туда (на позицію, — прим.), ниче не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от «птичек». Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды… Расстреливают всех, кто будет убегать, — розповів він.
СБУ додають, що практику застосування росіянами загороджувальних загонів також підтвердило і здобуте аудіоперехоплення відповідного інструктажу.
Держим намертво оборону: все пулеметчики, гранатометчики… минометов надо навезти. «Мавики» все в воздух поднять. Как принял? «Z» ты полностью задействуешь, в твоем распоряжении. У них шагу назад вообще нету, только вперед. Если что, разрешено «обнулять» тебе. Под мою ответственность, — такий наказ отримав командир одного з таких загонів на «гарячій» ділянці фронту.
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