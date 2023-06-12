Українські військові взяли в полон керівника російського «загороджувального загону», скріншот відео:

https://racurs.ua/ua/n184023-kerivnyka-zagorodjuvalnogo-zagonu-vzyaly-v-polon-ukrayinski-viyskovi-video.html

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Українські військові взяли у полон кулеметника окремої роти комендатури фсб рф, який керував загороджувальним загоном рашистів.

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Згодом його допитали контррозвідники СБУ. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Про свої військові обов’язки фсбшник розповідає коротко: «Стояли на второй линии и не давали отступать „штурму Z“. Приказ был при их отступлении бить на поражение», — зазначають у СБУ.

Одночасно з ним на допиті опинився ще один полонений російський військовий — той самий «штурмовик Z», який боявся, що його вб’ють свої, на другій лінії. Тому він здався в полон українським захисникам.

После прибытия туда (на позицію, — прим.), ниче не объяснив, нас сунули в посадку и сказали прятаться просто от «птичек». Это квадрокоптеры. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды… Расстреливают всех, кто будет убегать, — розповів він.

СБУ додають, що практику застосування росіянами загороджувальних загонів також підтвердило і здобуте аудіоперехоплення відповідного інструктажу.