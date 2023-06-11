Русня вдарила у спину - на Херсонщині обстріляли човен з людьми, які евакуйовувалися з лівого берега

https://racurs.ua/ua/n183989-rosiyany-vdaryly-u-spynu-na-hersonschyni-obstrilyaly-choven-z-ludmy-yaki-evakuyovuvalysya.html

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Російські війська атакували човен із мирними жителями, які евакуювалися через Дніпро з лівобережжя Херсонської області, є поранені.

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Про це надвечір у неділю повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак:

Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення. Поранені дісталися до Херсона та були госпіталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених, додав керівник ОП.

Нагадаємо, після руйнування дамби Каховської ГЕС людей евакуюють з десятків затоплених населених пунктів. При цьому росія продовжує обстріли Херсонщини.