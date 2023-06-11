Россияне ударили в спину - в Херсонской области обстреляли лодку с людьми, которые эвакуировались с левого берега

Россияне ударили в спину — в Херсонской области обстреляли лодку с людьми, которые эвакуировались с левого берега

https://racurs.ua/n183989-rossiyane-udarili-v-spinu-v-hersonskoy-oblasti-obstrelyali-lodku-s-ludmi-kotorye-evakuirovalis.html

11 июн 2023, 18:14 999

Ракурс