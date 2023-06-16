НАТО може передати Україні старі F-16. Фото: defence-ua

https://racurs.ua/ua/n184138-nato-moje-peredaty-ukrayini-stari-f-16-obslugovuvaty-yih-dorogo-bloomberg.html

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Україна може отримати від країн НАТО застарілі винищувачі F-16.

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Обслуговування цих літаків американського виробництва дорого обійдеться українському бюджету, бо коштуватиме сотні тисяч доларів. Такі винищувачі будуть коштувати дешевше, але матимуть менший термін служби. Про це колишня льотчиця та розробник симуляторів для F-16 Брінн Таннехілл заявила в коментарі виданню Bloomberg.

Фахівці Міністерства оборони США зазначили, що політ на старих F-16, які, ймовірно, отримає Україна, коштуватиме 32 тис. дол. на годину. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі наголосив, що утримання літаків старішої версії буде коштувати стільки ж, як і їх купівля.

А Таннехілл зазначила, що російські винищувачі МіГ-31 та Су-35 мають перевагу над літаками, які зараз є на озброєнні Повітряних сил України. Російські машини також оснащені більш сучасними радарами, ніж застаріла версія F-16. Однак із хорошим озброєнням, як ракета «повітря-земля» від Lockheed Martin, ці винищувачі будуть доброю поміччю Україні у війні з росією.

Нагадаємо, 15 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна на сьогоднішньому «Рамштайні» отримала «чіткий сигнал», що навчання українських військових на винищувачах F-16 розпочнуться. Далі Київ співпрацюватиме з іншими країнами для створення «коаліції винищувачів», лідерами якої є Данія та Нідерланди.

Джерело: Bloomberg