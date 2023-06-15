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Повітряні сили спростували заяву Столтенберга про початок тренувань на F-16
Повітряні сили спростували заяву Столтенберга про початок тренувань на F-16https://racurs.ua/ua/n184112-povitryani-syly-sprostuvaly-zayavu-stoltenberga-pro-pochatok-trenuvan-na-f-16.htmlРакурс
Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалося.
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Я чесно кажучи, не знаю, що мав на увазі [Столтенберг — «Ракурс"]. Можливо, у заяві є труднощі перекладу. Ми вже не раз говорили, що це процес навчання непростий і розтягнутий», — заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат «Суспільному».
Речник Повітряних сил так прокоментував слова генсека НАТО Столтенберга про те, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 вже розпочалися. Ігнат заявив про «труднощі перекладу» та додав, що процес навчань є «непростим і розтягнутим».
Україна на сьогоднішньому «Рамштайні» отримала «чіткий сигнал», що навчання українських військових на винищувачах F-16 розпочнуться, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Далі Україна співпрацюватиме з іншими країнами для створення «коаліції винищувачів», лідерами якої є Данія та Нідерланди.
Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди» з Брюсселя, де в четвер відбулося засідання.
Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану «пташину коаліцію» чи «коаліцію винищувачів»… Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів, — сказав міністр.
Він підкреслив, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.
У першу хвилю Україна відправить 24 льотчиків, які мають опанувати винищувач F-16. Про це повідомила журналістка видання «Голос Америки» Карла Бебб з посиланням на власні джерела.
Підготовка на F16 для України, як очікується, розпочнеться цього літа за участю 24 українських льотчиків, — розповіли джерела видання.
Виправляння українських льотчиків за кордон для навчання на F-16 відбуватиметься у декілька хвиль. Список уже складений. Пріоритет віддається молодим льотчикам та тим, хто добре володіє англійською мовою. Зараз у рамках авіаційної коаліції вирішують, хто і скільки передасть Україні винищувачів
На відкритті засідання «Рамштайн» глава Пентагону Ллойд Остін заявив про старт програм із підготовки українських льотчиків Данією та Нідерландами.
Тим часом у Генштабі розповіли, що словацькі та польські винищувачі МіГ-29 вже стали до строю.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center.
Протягом червня «поставлені на крило» винищувачі МіГ-29, отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини, — сказав він.
Бригадний генерал Громов подякував нашим партнерам за підтримку й допомогу та висловив сподівання, що вже найближчим часом в українському небі з’являться легендарні винищувачі F-16.