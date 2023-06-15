Літак F-16, фото: picryl.com

https://racurs.ua/ua/n184100-ukrayinski-piloty-pochaly-navchannya-na-f-16-stoltenberg.html

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Союзники по НАТО вже почали навчання українських пілотів на літаках F-16.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про це під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням «Рамштайну», повідомляє агентство «РБК-Україна».

Водночас наразі ще не відомо, коли саме Україні передадуть винищувачі.

По-перше, я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо прийняти рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16, — зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також подякував Данії за те, що вона відіграє керівну роль у забезпеченні цих питань, і готовність навчати українських пілотів.

Коли конкретно це рішення буде прийнято ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати, — зазначив Столтенберг, відповідаючи на питання про надання Україні F-16.

Джерело: «РБК-Україна»