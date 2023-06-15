Воздушные силы опровергли заявление Столтенберга о начале тренировок на F-16

Україна на сьогоднішньому «Рамштайні» отримала «чіткий сигнал», що навчання українських військових на винищувачах F-16 розпочнуться, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Далі Україна співпрацюватиме з іншими країнами для створення «коаліції винищувачів», лідерами якої є Данія та Нідерланди.

Про це повідомляє кореспондент «Європейської правди» з Брюсселя, де в четвер відбулося засідання.

Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану «пташину коаліцію» чи «коаліцію винищувачів»… Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів, — сказав міністр.

Він підкреслив, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16, цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом, за його словами, приєднаються інші країни.

У першу хвилю Україна відправить 24 льотчиків, які мають опанувати винищувач F-16. Про це повідомила журналістка видання «Голос Америки» Карла Бебб з посиланням на власні джерела.

Підготовка на F16 для України, як очікується, розпочнеться цього літа за участю 24 українських льотчиків, — розповіли джерела видання.

Виправляння українських льотчиків за кордон для навчання на F-16 відбуватиметься у декілька хвиль. Список уже складений. Пріоритет віддається молодим льотчикам та тим, хто добре володіє англійською мовою. Зараз у рамках авіаційної коаліції вирішують, хто і скільки передасть Україні винищувачів

На відкритті засідання «Рамштайн» глава Пентагону Ллойд Остін заявив про старт програм із підготовки українських льотчиків Данією та Нідерландами.

Тим часом у Генштабі розповіли, що словацькі та польські винищувачі МіГ-29 вже стали до строю.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center.

Протягом червня «поставлені на крило» винищувачі МіГ-29, отримані в рамках міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини, — сказав він.

Бригадний генерал Громов подякував нашим партнерам за підтримку й допомогу та висловив сподівання, що вже найближчим часом в українському небі з’являться легендарні винищувачі F-16.