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Удар по Киеву — власть показала последствия сбития российских ракет
Удар по Киеву — власть показала последствия сбития российских ракет (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n184140-udar-po-kievu-vlast-pokazala-posledstviya-sbitiya-rossiyskih-raket-foto-video.htmlРакурс
Загалом у Київській області через ракетну атаку росіян дістали поранення шестеро людей, серед них дитина, уточнив голова ОВА Руслан Кравченко.
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Всім постраждалим надається допомога. Щодо руйнувань — пошкоджені або зруйновані 29 житлових будинків та дві господарчі споруди.
Один із постраждалих — водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба.
Нагадаємо, рашисти удень 16 червня вдарили по Києву та області ракетами «Кинджал» та Калібр". ППО збила усі ракети росіян, але уламки понівечили населені пункти поблизу столиці.
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