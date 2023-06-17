В оккупированном Севастополе произошел блэкаут

https://racurs.ua/n184158-v-okkupirovannom-sevastopole-proizoshel-blekaut.html

Ракурс

У багатьох районах Севастополя увечері 16 червня зникла електрика, повідомили місцеві телеграм-канали. Згідно з цими даними, світло зникло в половині міста. Одночасно світло відключили в Алушті.

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Так званий глава тимчасово окупованого московитами Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що, за попередньою інформацією, світло зникло після того, як відключилася автоматика на підстанції «Севастополь». Близько 22.55 за місцевим часом так званий заступник голови Севастополя Євген Горлов повідомив, що у всі райони міста повернулося світло.

Видання «РБК-Україна» стверджує, що у Севастополі та Алушті, за словами місцевих жителів, світло зникло після атаки безпілотника. Жодних документальних підтверджень цієї інформації немає. Інші джерела ці дані не підтверджували.

Судячи з повідомлень у севастопольських телеграм-каналах, світло в місті не було трохи менш як годину.