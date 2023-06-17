Из российского плена освободили жену украинского военного, на которую донес сосед, фото - 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

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Ракурс

З російського полону звільнили дружину українського військового, на яку доніс сусід.

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Родина Ягупових із Запорізької області. Артур все життя працював у ДСНС — охороняв Запорізьку АЕС, Олена — на держслужбі.

У 2020 році чоловік вирішив поповнити лави ЗСУ, потрапив у 22 мотопіхотний батальйон 92 омб ім. Івана Сірка. Вже на другий день великої війни містечко, в якому жила родина, окупували. Чоловік на той момент тримав оборону у Циркунах на Харківщині, діти вже дорослі та живуть у різних містах України, а дружина і подумати не могла, що доля підготувала неабияке випробування.

Олена опинилася в окупації — їхнє містечко вже на другий день зайняли росіяни.

6 жовтня 2022 року до жінки прийшли. Їй сказали — сусід написав заяву, що чоловік Олени служить у ЗСУ і вона може мати зброю.

Жінку забрали в «поліцію» і два дні допитували: били, одягали пакет на голову, замотували скотчем руки і довкола шиї. По потилиці били пляшкою з водою, до крові.

Серед тих, хто допитував, були кадирівці, ДНРівці та місцеві. Їх цікавило місце розташування чоловіка, а також люди з проукраїнською позицією серед знайомих.

Нічого не дізнавшись, мене відправили в тюрму. Там сиділа у камері із жінками, котрі мають по два-три вбивства. Своїх нар у мене не було, тож спала на підлозі, взимку. Згодом перевезли в інше місце. Там копали окопи. Про нормальну їжу, душ чи лікаря мови не було, — цитує Олену сторінка бригади.

Жінка описує те, що пережила, як пекло. Врешті один із полонених випросив у солдата охорони телефон і подзвонив родичу.

Тоді все зрушило з мертвої точки. Родич робив сотні дзвінків по всіх-усюдах, стукав у всі можливі ітанеможливі двері, аби нас визволити, і от я вдома, — каже Олена.

Вона зустрілася з Артуром вперше від початку великої війни.

Попереду в обох тривале лікування. За минулий рік в Артура загострилися хронічні хвороби і він зробив операцію на нозі. Олена ж повернулася з полону з численними травмами, які треба обстежити.

Але спершу Артур запропонував їй обвінчатися.