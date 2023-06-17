НАТО создал новый центр для защиты подводных трубопроводов и кабелей из-за угрозы российских диверсий

https://racurs.ua/n184166-nato-sozdal-novyy-centr-dlya-zaschity-podvodnyh-truboprovodov-i-kabeley-iz-za-ugrozy-rossiyskih.html

Ракурс

Країни НАТО погодилися створити новий центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів. Він діятиме в Норвуді, на північному заході Лондона.

.

Про це пише Associated Press.

Однією з причин створення центру є атака на газогоні Nord Sream минулого року. Цей випадок досі розслідують. Однак після диверсії кораблі НАТО збільшили свою присутність в Балтійському та Північному морях.

Іншою причиною є те, що росіяни картографують критичну інфраструктуру у Балтійському морі.

Є підвищене занепокоєння, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критичну інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу, — сказав журналістам генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вірманн.

Раніше журналісти суспільних мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії опублікували розслідування, у якому повідомили, що рф готує диверсії на об'єктах інфраструктури у Північному морі на випадок конфлікту із Заходом.

Зокрема, російські судна збирають інформацію про морські вітряні електростанції, газопроводи, силові та інтернет-кабелі у водах навколо скандинавських країн.

Також журналісти цих країн встановили, що російські кораблі щонайменше тричі були поблизу місць вибуху на газогоні «Північний потік».