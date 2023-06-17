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Ракурс

Рашисты обстреляли управляемой ракетой гражданское авто — много погибших (ФОТО)

17 июн 2023, 12:59
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На Харківщині російська ракета влучила в автомобіль — загинули чотири людини.


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Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі.

Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільне авто, яке рухалося у напрямку цього населеного пункту. За попередніми даними, в автомобілі було четверо осіб, які загинули на місці.

Источник: Ракурс


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